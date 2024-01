Inter | Adani su Frattesi | “Non è più forte dei tre titolari | è normale avere un anno interlocutorio”

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Davideha deciso la sfida trae Hellas Verona con un gol fondamentale nel finale per la squadra di Simone Inzaghi, ma per il neo arrivato centrocampista nerazzurro di certo non è stata una prima parte di stagione facile. Uno scenario prevedibile, considerata la qualità del centrocampo della capolista, come sostiene anche l’opinionista Leledurante la Domenica Sportiva: “Serve tempo e pazienza, lui dovrà cogliere il momento come ha fatto contro l’Hellas. Il centrocampo dell’è stato in grado di raggiungere la finale di Champions League mentre lui arriva dal Sassuolo, non è piùdei treunlocutorio”, ha analizzato l’ex difensore. SportFace.