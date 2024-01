Inghilterra | ragazza stuprata nel Metaverso | la polizia britannica apre un' indagine per abusi sessuali virtuali

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Unadi età inferiore ai 16 anni sarebbe statanel. La notizia arriva dall'dove lasta indagando su un'aggressione sessuale "virtuale" ai danni della. Dalle prime indiscrezioni, su quello che è il primo caso in assoluto nel Regno Unito

La Tempesta Ciaràn sta mettendo in allarme il fronte occidentale dell’Europa, al di qua e al di là del Canale della Manica e potrebbe presto ... (ilfattoquotidiano)

I dettagli stanno emergendo con il contagocce ma su un punto la polizia britannica, che sul caso ha appena aperto un fascicolo, non ha dubbi: si ... (ilmessaggero)

I dettagli stanno emergendo con il contagocce ma su un punto la polizia britannica, che sul caso ha appena aperto un fascicolo, non ha dubbi: si ... (ilmattino)

La polizia inglese ha aperto un'indagine sul "primo stupro virtuale di gruppo" dopo che unasotto i 16 anni è stata circondata e abusata da altri avatar maschili nel Metaverso. La giovane stava utilizzando un visore per accedere alla realtà aumentata quando ha subito l'accerchiamento.... l'accusatrice di Epstein, ma anche del principe Andrea d', con il quale Giuffrè ... Secondo questi documenti, infatti, Epstein avrebbe "offerto" una, identificata in un documento del ...I dettagli stanno emergendo con il contagocce ma su un punto la polizia britannica, che sul caso ha appena aperto un fascicolo, non ha dubbi: si tratta del «primo stupro virtuale ...La polizia inglese ha aperto un’indagine sul «primo stupro virtuale di gruppo» dopo che una ragazza sotto i 16 anni è stata circondata e abusata da altri avatar maschili nel Metaverso. La giovane ...