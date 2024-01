Ingegneri ed economisti che diventano casari | la storia dei Mikayelyans

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) In qualunque banchetto, tavola famigliare o colazione armena ci sono alcuni prodotti che incontrerete sempre, a prescindere dalla regione in cui vi trovate. Il lavash, ovvero i fogli di pane sottilissimo e croccante cotti nel forno tandoor, le albicocche disidratate (simbolo dell’Armenia insieme al melograno), salsicce di maiale locali e formaggi. La maggior parte del formaggio è Ceçil o Motal ed entrambi sono marcatamente salati. Il primo ricorda vagamente la consistenza di una mozzarella, è inconfondibile perché sfilacciato in fili sottili (un po’ come il petto di pollo), talvolta affumicato e prodotto da latte vaccino. Si conserva in salamoia e si mangia crudo, fritto o come farcitura di sfoglie o khachapuri locali. Il secondo invece è un formaggio caprino, grumoso e servito sgretolato proprio per condire pietanze, insalate, primi piatti e persino ricette di carne. Anche il Motal ...