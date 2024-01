Infrastrutture | al via opere anticipate variante ferroviaria Bari Sud | investimento 28 mln

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Roma, 5 lug. (Labitalia) - ReteItaliana (società capofila del Polodel Gruppo Ferrovie dello Stato) ha consegnato i lavori per la realizzazione di ulterioridellaSud che si aggiungono alladella Statale 16 della Tangenziale diin fase di conclusione ('Anas'). "Gli interventi, in ottemperanza a quanto prescritto da parte del Cipe all'atto dell'approvazione del Progetto Definitivo dellaSud - spiega Ferrovie dello Stato - riguardano la realizzazione di un sottovia carrabile e ciclopedonale per la riconnessione del quartiere Sant'Anna alla fascia ...

... Angelo Sticchi Damiani, daranno ilufficiale alle opere di ammodernamento e riqualificazione ... come banche, aziende tecnologiche, energia, sicurezza,e turismo. Interviene Luis de ...Quando raggiungono il rifugio al termine della prima tappa dell'Altadei Re, e spiego loro ..."Un'ambizione legittima che deve misurarsi con i limiti delle nostre valli in termini di...Ma è vero che il governo, e nello specifico il leader della Lega, hanno tagliato il canone che ogni anno i gestori degli stabilimenti balneari devono versare allo Stato Facciamo un po’ di chiarezza.Il Comune mette in campo risorse per 84 mila euro. L’obiettivo: verificare le condizioni di manutenzione. Il vicesindaco Piciocchi: “Abbiamo chiesto altri ...