Influenza | oltre 10 milioni di italiani a letto

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Si aggrava la situazione nei pronto soccorso L'in questi giorni sta mettendo a10di. Si aggrava, in, la situazione nei pronto soccorso con tempi di attesa per i ricoveri sempre più lunghi.

Nella settimana dall’11 al 17 dicembre più di mille persone in Puglia sono state contagi ate dall’ influenza . Circa cento in più rispetto al dato ... (noinotizie)

