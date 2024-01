Influenza 2024 | ritorno a scuola e picco | ultime news

Ciccozzi: "Con rientro in classe mini impennata, picco ancora non c'è. Resta utile vaccinarsi" L' Influenza continua a farsi sentire e "con il ... (sbircialanotizia)

La ripresa delle attività scolastiche "favorirà la diffusione non solo dell'ma anche dei tanti virus respiratori che stanno circolando, come l'adenovirus, i sinciziali respiratori, ma ...... il titolo consentirebbe alla principessa di disporre di un maggiore potere a corte, permettendole di esercitare un'diretta nelle decisioni più importanti relative alla Royal Family e nelle ...Influenza: si va verso il picco dei contagi. Dati alla mano, i ricoveri aumentano in tutta Italia. La situazione nei pronto soccorso si sta aggravando.Una bambina di due mesi è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Il primo referto parla di bronchiolite, l'infezione alle vie respiratorie che in ...