Influenza 2024 | ritorno a scuola e picco | ultime news

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ciccozzi: "Con rientro in classe mini impennata,ancora non c'è. Resta utile vaccinarsi" L'continua a farsi sentire e "con ildei bambini e dei ragazzi, la ripresa a pieno ritmo del lavoro e gli autobus di nuovo pieni, possiamo aspettarci unala impennata di casi", spiega all'Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi,

Leggi anche, vicini al picco "ma è probabile una lunga coda"