Incidenti stradali | in aumento +9% nel 2022 Ricerca di AutoScout24 | alcool e cellulari | rischi sottovalutati

(Di lunedì 8 gennaio 2024) In Campania, secondo l’elaborazione del Centro Studi disu base dati Istat, nelci sono stati 9.821(+9% sul 2021), posizionando la regione all’8° posto in Italia. Ma se si confronta il dato con la popolazione, la regione è al 17° posto con 175,1ogni 100mila residenti. A livello provinciale, Napoli è prima per numero di(5.113), mentre in relazione alla popolazione in testa c’è Salerno (242,2ogni 100mila residenti). Seguono Napoli (171,6), Caserta (151,8), Avellino (116,8) e Benevento (112,9). Il tema della sicurezza è quindi prioritario e il nuovo codice stradale prevede, tra gli altri, l’inasprimento delle sanzioni per l’utilizzo del cellulare alla guida o per chi consuma alcol. Secondo l’ultima ...