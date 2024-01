Incidente sulla Roma-Fiumicino | un morto | traffico rallentato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) A causa di unstradale, nel quale una persona ha perso la vita, illungo l’autostrada A91 ““, all’altezza del km 16,800 in direzione. Nel sinistro – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – è rimasta coinvolta una moto ed una persona è deceduta. Gravea Porta di, auto si ribalta in uno scontro drammatico: 2 feriti in ospedalemortale sull’autostrada A91 Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! ...