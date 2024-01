Incidente su autostrada Roma-Fiumicino | morto motociclista

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CRONACA DI– Une’in seguito a unavvenuto sull’A91, all’altezza del chilometro 16,800. Le cause dell’sono in fase di accertamento. Lo comunica Anas in una nota, secondo cui a causa del sinistro il traffico sull’e’ rallentato in direzione. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilita’ nel piu’ breve tempo possibile.

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto sull'A91 Roma - Fiumicino, all'altezza del km 16,800 in direzione Fiumicino. Sul posto la polizia Stradale per i rilievi. La vittima è la quinta dall'inizio dell'anno. Il centauro, un 61enne italiano, è deceduto sul colpo. È la quinta vittima sulle strade della Capitale da inizio anno