Incidente mortale sulla Roma-Fiumicino | vittima un centauro

(Di lunedì 8 gennaio 2024), 8 gennaio 2024 – Unè avvenuto alle ore 15:15 circa, all’altezza del km 16,800. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è rimasta coinvolta una moto ed una persona è deceduta. Il traffico sta subendo forti rallentamenti in direzione. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Incidente mortale a Roma ieri nel tardo pomeriggio, un pedone è stato travolto e ucciso da uno scooter . Il dramma intorno alle 19.00 in Via dei ... (ilcorrieredellacitta)

A causa di unstradale, traffico rallentato lungo l'autostrada A91 "Roma - Fiumicino", all'altezza del km 16,800 in direzione Fiumicino. Nel sinistro - le cui cause sono ancora in corso di accertamento " ...SASSO MARCONI (Bologna) - Un altrosulle strade del Bolognese. A perdere la vita questa mattina di lunedì 8 gennaio all'alba, è Luigi Ianelli, 97 anni, investito sulla Porrettana mentre attraversava sulle strisce a ...Incidente mortale questo pomeriggio, 8 gennaio, sulla Autostrada A10. Un auto, il cui conducente, la vittima, ha perso il controllo, è andata a scontrarsi con un tir. Questo il comunicato di ...A seguito dell’incidente, in cui è morta una persona, si stanno creando lunghe file all’altezza del chilometro 16,800 in direzione Fiumicino ...