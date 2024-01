Incidente al Boeing 737 | fermi per precauzione in diversi Paesi del mondo

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L’autorità di regolamentazione della sicurezza aerea statunitense ha dichiarato sabato di aver messo a terra alcune versioni dei jet 737 MAX 9 dellain attesa di ispezioni, causando dozzine di cancellazioni di voli un giorno dopo che un pannello è esploso da uno degli aerei sopra lo stato americano occidentale dell’Oregon. La Federal Aviation Administration “richiede ispezioni immediate di alcuni aerei737 MAX 9 prima che possano tornare in volo”, ha dichiarato l’agenzia su X. Verrebbero colpiti circa 171 aerei in tutto ile ogni ispezione richiederebbe dalle quattro alle otto ore. The FAA is requiring immediate inspections of certain737 MAX 9 planes before they can return to flight. Safety will continue to drive our decision-making as we assist the @NTSB’s investigation into Alaska ...