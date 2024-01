Inchiesta Keu | Dda chiede il rinvio a giudizio per 24 persone e 6 società Udienza davanti al Gup il 12 aprile

(Di lunedì 8 gennaio 2024) E' stato chiesto dalla Procura di Firenze ilper 24e 6coinvolte nell'sul keu, i fanghi tossici di risulta prodotti dagli scarti della concia delle pelli dalle fabbriche di Santa Croce sull'Arno e che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati smaltiti illecitamente in vari luoghi toscani. L'preliminare si aprirà il prossimo 12al giudice Gianluca Mancuso L'articolo proviene da Firenze Post.

Le richieste di rinvio a giudizio per 24 persone e 6 società da parte della Dda di Firenze per l'confermano ancora una volta quanto emerso già con l'avvio delle indagini: l'esistenza di un vero e proprio intreccio tra politica e affari volto ad evitare i controlli ambientali e così ...... tra imprenditori , politici locali e dirigenti pubblici , nell'ambito dell'sullo smaltimento illecito del, il residuo di produzione derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli ...E affronterò con questi sentimenti e questa determinazione l’udienza preliminare che è stata fissata il giorno 12 aprile 2024 per decidere sul mio rinvio a giudizio nell’ambito della cosiddetta ...coinvolte nell’inchiesta sul “keu”, i fanghi tossici prodotti dagli scarti della concia delle pelli, realizzate nelle fabbriche di Santa Croce sull’Arno, provincia di Pisa. Secondo gli inquirenti, i ...