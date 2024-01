Incendio a Nettuno | tre compattatori della raccolta rifiuti distrutti da ignoti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Disastrosonella giornata del 6 gennaio 2024 in una rimessa deinel Comune di: in fiamme tre. Pesantenel Comune di, dove in una rimessa sono andati in fiamme tre. Sulla vicenda stanno indagando gli agentiPolizia di Stato, ma tutto lascerebbe intendere come sia stato un atto vandalico perpetrato da, che con il favore del buglio negli scorsi giorni sarebbero riusciti a entrare all’interno dell’area con il deposito deidi: tredei...