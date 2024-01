In tv sorride e fa sorridere | ma dentro nasconde un male oscuro | il dramma di Debora Villa

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Siamo abituati a vederlante in tv, pronta a far ridere il pubblico con le sue battute sagaci e pungenti: si tratta di, volto amato della tv noto per le sue partecipazioni a Colorado Cafè, Super Ciro, Scatafascio e soprattutto per l’interpretazione della segretaria Patti nella sitcom Camera Cafè. Eppure dietro quel sorriso siune invisibile: la depressione, raccontata proprio nel suo ultimo spettacolo “Tilt – Esaurimento globale”. Come ha spiegato laa Il Corriere della Sera nel suo spettacolo teatrale ha attinto a piene mani dall’esperienza traumatica del Covid e del lockdown: “Io sono esaurita e lo sono sempre stata, ma gli anni del Covid mi hanno dato una bella spinta verso il ...