In Israele arriva Blinken Proteste davanti a Knesset | “Elezioni subito”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – Nel giorno della visita del segretario di Stato Usa Antonyin, una manifestazione di protesta contro il governo del premier Benjamin Netanyahu si sta svolgendoalla, il Parlamento israeliano a Gerusalemme, per chiedere ''''. Con un sit-in, i manifestanti stanno impedendo l'ingresso in Aula dei deputati. "Tutte le

Israele sta valuta ndo l'apertura del valico di Erez , nel nord della Striscia di Gaza, per far arrivare gli aiuti umanitari nel nord di Gaza. Questo ... (247.libero)

Il ministro della Difesa israeliano , Yoav Gallant, ha delineato il suo piano su come sarà gestita Gaza una volta sconfitto Hamas , in vista di una ... (quifinanza)

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arriva to ... (notizie)

Leggi anchesposta l'offensiva nel sud di Gaza, guerra "per tutto il 2024", ira Netanyahu per la fuga di notizie: "Ora macchina della verità per i ministri" Piano per il dopoguerra a ...La squadra di casaal terzo turno dopo aver superato l'Exeter e lo York dove ha mantenuto la ...00 INGHILTERRA FA CUP Wigan - Manchester Utd 21:15LIGAT HA'AL M. Petach Tikva - H. Haifa ...Una bambina di soli 4 anni è stata uccisa ieri in Cisgiordania, colpita dagli spari della polizia di Israele. “È stato un errore” – spiega Tel Aviv, raccontando la dinamica di quanto accaduto. La ...Capiscono il mondo e la guerra che stanno combattendo meglio di tanti occidentali. Così gli islamisti hanno carpito i segreti della nostra debolezza ...