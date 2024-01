In Israele arriva Blinken Proteste davanti a Knesset | “Elezioni subito”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – Nel giorno della visita del segretario di Stato Usa Antonyin, una manifestazione di protesta contro il governo del premier Benjamin Netanyahu si sta svolgendoalla, il Parlamento israeliano a Gerusalemme, per chiedere ””. Con un sit-in, i manifestanti stanno impedendo l’ingresso in Aula dei deputati. “Tutte le speranze illustrate dal governo in occasione di questo momento di emergenza sono state distrutte dal fallimento delle loro azioni, espresse dalla loro disfunzione, dall’abbandono degli ostaggi, dal danno fatale alla reputazione internazionale di, dal loro continuo incitamento e divisione e dal dirottamento dei bilanci a favore degli interessi personali a scapito del pubblico”, affermano ...

Israele sta valuta ndo l'apertura del valico di Erez , nel nord della Striscia di Gaza, per far arrivare gli aiuti umanitari nel nord di Gaza. Questo ... (247.libero)

Il ministro della Difesa israeliano , Yoav Gallant, ha delineato il suo piano su come sarà gestita Gaza una volta sconfitto Hamas , in vista di una ... (quifinanza)

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arriva to ... (notizie)

Leggi anchesposta l'offensiva nel sud di Gaza, guerra "per tutto il 2024", ira Netanyahu per la fuga di notizie: "Ora macchina della verità per i ministri" Piano per il dopoguerra a ...La squadra di casaal terzo turno dopo aver superato l'Exeter e lo York dove ha mantenuto la ...00 INGHILTERRA FA CUP Wigan - Manchester Utd 21:15LIGAT HA'AL M. Petach Tikva - H. Haifa ...Una bambina di soli 4 anni è stata uccisa ieri in Cisgiordania, colpita dagli spari della polizia di Israele. “È stato un errore” – spiega Tel Aviv, raccontando la dinamica di quanto accaduto. La ...Capiscono il mondo e la guerra che stanno combattendo meglio di tanti occidentali. Così gli islamisti hanno carpito i segreti della nostra debolezza ...