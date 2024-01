In Germania calano le emissioni di gas serra | -46% sul 1990 | merito delle rinnovabili

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nel 2023, ledi gasinsono scese al livello più basso degli ultimi 70 anni. L’anno scorso, letedesche di CO2 sono state pari a 673 milioni di tonnellate, in calo del 46% rispetto al. Le ragioni principali di questa contrazione sono da ricercare nella crisi energetica che ha colpito lanel 2023. La guerra in Ucraina ha portato a un aumento dei prezzi dell’energia, che ha causato un cambiamento nella bilancia commerciale tedesca sull’elettricità, con minori esportazioni e maggiori importazioni a basso costo. Inoltre, la recessione economica che ha colpito il paese ha portato a cali di produzione, soprattutto nell’industria ad alta intensità energetica. A questi fattori si sono aggiunti i risparmi del consumo di elettricità e gas, mentre ...

