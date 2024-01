In galera da un anno e otto mesi per un’estorsione di 2 euro | la storia di Kelvin Egubor

(Di lunedì 8 gennaio 2024), cittadino nigeriano di venticinque anni, da ventisi trova in carcere a Poggioreale perda due. E ha ricevuto cinque anni di carcere per estorsione. Mendicante senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno,ha un’avvocata, Salvia Antonelli, che chiede la sua assoluzione e la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in comunità. Secondo l’accusa ha imposto a un uomo il pagamento di dueminacciando di danneggiare la cappotta della sua auto, per parcheggiare a Fuorigrotta tra via Campana e via Giulio Cesare. Tutto è accaduto nel novembre 2021. La vittima ha chiamato la polizia che ha denunciato. La parte offesa ha confermato la ricostruzione durante il ...

Fagraldines e Lewandowska sono in carcere ad Opera dopo la pena a trent'anni confermata dalla Cassazione (fu il settimo processo). L'avvocato Martino Boschiroli: sentenza emessa solo su indizi ...Le carte della Verdineide confermano purtroppo che l'Italia è la culla del giustizialismo. Infatti Verdini, condannato definitivamente a 12 anni di carcere per due bancarotte fraudolente, ha scontato ...