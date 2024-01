IN – Aldair spiega | «Fallo Bastoni? Sì | ma prima del gol la palla gira tanto!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Anche, ex calciatore della Roma, dice la sua sul presuntodisu Dudadel 2-1 dell’Inter contro il Verona. Di seguito le parole dell’ospite dell’evento Panini, in cui ha presenziato anche il nostro inviato Crescenzo Greco. ANALISI –prova a dare una sua interpretazione all’episodio in area di rigore del Verona fra Alessandroe Ondrj Duda. Il brasiliano, da ex difensore, prende in parte le difese dell’Inter, ingiustamente accusata nelle ultime ore: «Quanti interventi c’erano ai miei tempi non visti come quello-Duda? A vederlo dopo in TV sembravama succede parecchio anche oggi con il VAR in tutti i campionati. Però penso che il pallone hato tantoche ...