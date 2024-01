Ilva di Taranto | non c’è l’accordo tra governo e ArcelorMittal

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ci si aspettava un’intesa che facesse ripartire l’azienda, un accordo con un’ampia partecipazione delche però portasse, anche grazie al ruolo dell’attuale socio di maggioranza Arcelor Mittal, al rilancio dell’acciaieria di. E invece, il lungo tavolo a palazzo Chigi si è chiuso con una rottura. L’azionista franco-indiano ha infatti fatto sapere di non essere disposto a partecipare alla ricapitalizzazione neppure per una quota minoritaria e di non voler aderire al progetto che ipotizzava di mettere in cassa un miliardo e 320 milioni, facendo passare Invitalia al 60% (attualmente Arcelor-Mittal è al 62%). Come si legge nella nota di Palazzo Chigi, invece, le proporzioni a questo punto diventano altre e, soprattutto, solo 320milioni arriveranno a stretto giro: “Ilha preso atto della indisponibilità di ...