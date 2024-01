Ilary Blasi al battesimo del nipote John Panicci dopo la ‘fuga’ in montagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024)e ildel nipotino, il piccolo, secondogenito della sorella Melory e Tiziano. In molti i siti che hanno fatto notare il look sobrio della conduttrice che però non ha dimenticato di portare con sé una borsa Chanel.è reduce dal successo di Unica, il doc su Netflix che racconta la sua verità sulla separazione da Francesco Totti. E la piattaforma streaming parrebbe puntare molto sul volto di Canale5 che ha intervistato Pedro Alonso in occasione dell’uscita della serie tv Berlino. Ma il primo canale del Biscione punta sulla conduttrice? A dire la verità in questi giorni sono spuntati diversi nomi come papabili conduttrici dell’Isola dei Famosi. Tra i preferiti di FQMagazine, quello di Vladimir Luxuria....