Il trionfo di Oppenheimer e Succession ai Golden Globe e la sconfitta di Garrone

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “” ha dominato i, sorprendendo pubblico e critica con una vittoria eclatante battendo il grande favorito “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese. I circa trecento giornalisti dell’associazione stampa estera di Hollywood hanno scelto il film sulla creazione della bomba atomica come migliore pellicola drammatica e Christopher Nolan ha ottenuto il suo primocome miglior regista. Premiati anche Cillian Murphy (miglior attore) e Robert Downey Jr. (miglior attore non protagonista). Contro ogni previsione anche “Poor Things” del regista greco Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone nel ruolo di una donna defunta riportata in vita da scienziati, ha vinto come miglior film musicale o commedia. “Barbie” che aveva ottenuto nove nomination si deve accontentare ...