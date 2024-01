Il solito Mou | non ha rovinato Roma-Atalanta Gara da Premier che però non serve a nessuno

La sconfitta per 1 - 0 contro l' Inter alimenta polemiche in casa della Roma . A dare fuoco alle polveri ci ha pensato Josè Mourinho che ha attribuito ... (247.libero)

Con la Roma in nove uomini, José Mourinho ha fatto portare un bigliettino a Rui Patricio con le indicazioni per gli ultimi minuti: ecco cosa c'era ... (247.libero)

fa buon viso a cattivo gioco. Le sue parole - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - vanno lette e analizzate perché come alnon sono banali: "Si tratta di un ragazzo che ha 18 anni ...Ma c'è pure chi se la prende con l'ex idolo Mourinho: "Almeno un pareggino poteva portarlo a casa, diha maggiore fortuna". La sfida degli sbadigli: bufera su Allegri e. Poco esaltanti ...L`ultima partita dell`ultima giornata del girone d`andata è stata la più bella. Per ritmo e intensità è sembrata una partita da Premier League, piena di giocate,.Succede tutto nel corso del primo tempo. L’Atalanta passa in vantaggio con un bel colpo di testa di Koopmeiners. A riacciuffare il risultato per la Roma ci pensa il solito Dybala, infallibile dagli 11 ...