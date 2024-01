Il regno della pasta è a Napoli | al Sea Front pasta in tutti i modi

(Di lunedì 8 gennaio 2024). Un concept molto innovativo quello che si trova a piazza Municipio a, che coniuga l’antica tradizionefamiglia Di Martino (i gragnanesi) con la modernità d’oggi. Il locale offre due tipologie di formule: al piano terra troviamo il take away che comprende piatti ditradizione d’asporto. Mentre al secondo piano troviamo il ristorante presente nella prestigiosa Guida Michelin. Un arredo minimal conviviale ed elegante, un lungo bancone senza barriere con cucina a vista, più che a ristorante sembra di essere a teatro dove ci si sente cullati dalla maestria degli chef. Carta vincente quella di affidare la composizione del menù a Peppe Guida, grande conoscitore ed esperto nel mondo...

(Adnkronos) - Dopo una Crescita del 200% in Italia e un Ritorno in Utile, Justmary si Prepara a Portare il Suo Innovativo Servizio di Delivery nel ... (liberoquotidiano)

Un importante riconoscimento a livello nazionale per una studentessa calabrese dell’istituto omnicomprensivo di San Demetrio Corone, per la ... (laprimapagina)

La censura britannica colpisce ancora: l'uscita della versione 4K di The Abyss , film di James Cameron, è stata cancellata per via di una scena in ... (movieplayer)

...terzo anno di fila Segnaliamo inoltre che Opel Corsa ha mantenuto la sua popolarità anche nel... garantendo almeno un modello a batteria in ogni segmentoloro gamma. Ha anche anticipato che ...Accor ha scelto, dopo una gara , Saatchi & Saatchi per la strategia globale e la creativitàfamiglia di marchi Ibis , catene di hotel del segmento economy, presenti in tutto il mondo. La ......insieme all’Area Marina Protetta Regno di Nettuno dal titolo “Pesca in Campania - qualità e tracciabilità” (del finanziamento ottenuto tramite Regione Campania e Ministero dell’Agricoltura, della ...Nel 2025 scadrà l'accordo con Parigi ma l'Italia difficilmente avrà già realizzato il sito di stoccaggio per le scorie radioattive.