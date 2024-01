Il presidente dell’AIA | «Inizio dell’anno positivo | non vado dietro alle polemiche»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Carlo Pacifici,, ha parlato a Radio Gr Parlamento degli ultimi episodi arbitrali dubbi in Serie A Carlo Pacifici,, ha parlato a Radio Gr Parlamento degli ultimi episodi arbitrali dubbi in Serie A. PAROLE – «Così come sbagliano i calciatori, sbagliano anche gli arbitri. Sul VAR leggo tante prese di posizione, a volte su un episodio si hanno 4 o 5 letture diverse. Ormai siamo diventati tutti varisti, ci sentiamo tutti nella capacità di giudicare un episodio C’è in atto un cambio importante e su quella che è la tecnologia a favore degli arbitri. Il VAR è un cambiamento relativamente giovane, si può fare di più e meglio ma ci serve per sbagliare di meno. E, dati alla mano, gli errori sono di meno rispetto a qualche anno fa. Fabbri e Nasca? Ci sarà un’analisi approfondita di ...