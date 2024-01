Il padre di Huijsen e la frase sulla Juve che gela i romanisti

Donny Huijsen , padre del difensore della Juve ntus Dean, è stato intervistato nel corso del documentario sul figlio The Best is Yet to... (calciomercato)

Esordio da incorniciare per Dean Huijsen con la maglia della Roma. Il secondo tempo contro l'Atalanta è stato decisamente positivo per il difensore di proprietà della Juventus che, a fine stagione, come da accordi, tornerà in bianconero. Il padre era allo stadio e ha parlato della prima gara del figlio ai microfoni di Tuttojuve. Il giovanissimo centrale olandese, intanto, si gode la sua avventura alla Roma appena cominciata: "Ringraziamo l'interesse da parte del Frosinone, ma quando ha chiamato mister Mourinho non è stato molto difficile scegliere."