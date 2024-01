Il nuovo minimal-sexy di Gucci | la campagna pubblicitaria P E 2024

(Di lunedì 8 gennaio 2024)primavera estateMolto più che la presentazione dei nuovi prodotti, dietro le campagne dei brand si celano intenzioni, desideri e messaggi. Chi ha tante novità e parola da spendere sulla propria direzione creativa èche, da quando è alla guida di Sabato de Sarno dallo scorso settembre, è in continuo mutamento. Ed è proprio la collezione d’esordio,Ancora, ad essere protagonista dellaPrimavera Estate. Con scatti firmati dall’iconico obiettivo di David Sims, il rosso virale visto in passerella diventa il fil rouge di questa prima presentazione dall’estetica personale e fresca.primavera estate, gli scatti dellaÈ già un successo online, dove a poche ora dalla pubblicazione è ...

... fino a toccare gli elementi architettonici del progetto: la casa Porro si tinge di rosso in punti strategici e con una specifica funzione: mixare decorazione e purezza minimale, per un...... Borse che migliorano lo stile (di vita): 20 modelli, capienti e versatili Borse di marca ... 5 look per svecchiarlo a 20, 30, 40, 50, 60 anni Per iniziare ilanno al meglio, partendo da ...La prima campagna moda sotto la direzione di Sabato de Sarno presenta 5 nuove modelle. Gucci primavera estate 2024: gli scatti.Solo su eBay hai la possibilità di acquistare l'eccellente mediogamma realme C55 spendendo una cifra ridicola.