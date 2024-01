Il Napoli su Luvumbo? L’agente chiarisce | «Lo vogliono club di Serie A | Ligue 1 e Premier League»

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La sessione di mercato invernale è iniziata da diversi giorni e a tenere banco in casasono gli acquisti promessi da De Laurentiis per risollevare le sorti della squadra campione d’Italia che al momento stenta a restare ancorato alle posizioni alte della classifica. Tra i tanti nomi che sono usciti Nicolò Schira ha parlato di una trattativa delcon il Cagliari per Zito, attaccante angolano classe 2002. Già tre gol e due assist al suo primo anno inA.del calciatore, Edson Queiroz, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della testata TuttoCagliari.net.cercato dalper un trasferimento in questa sessione di mercato? «Siamo stati contattati da varidiA, ...

