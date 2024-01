Il Napoli sembra un gruppo di giocatori che si sono dati appuntamento al campo senza conoscersi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) . A scriverlo è la Gazzetta dello Sport. Il Torino ha travolto undisastrato e disarmante: l’ha controllato e colpito nel primo tempo, poi l’ha dominato in virtù di una superiorità non solo numerica, ma anche tattica, manifestata fin dall’inizio. Il compito è stato reso più semplice dalla follia di Mazzocchi, entrato a inizio ripresa ed espulso dopo cinque minuti per un fallosenso su Lazaro. Ma la realtà è che le due squadre stanno seguendo un percorso diverso. Ilnon esiste più: dove c’era un’orchestra, adesso c’è un gruppetto dicheno essersial. E i numeri inchiodano la squadra nel suo complesso (nelle ultime sedici stagioni in A solo una ...

soldi finti per festeggiare l'arrivo del 2024 . Non è passato inosservato quello che ha fatto Victor Osimhen durante i festeggiamenti per il ... (247.libero)

La crisi delnon avere fine perché dopo il 3 a 0 subito contro il Torino gli allarmi sono tantissimi in casa azzurra La crisi delnon avere fine perché dopo il 3 a 0 subito contro il ...Ilnon c'è più . È sparito nel nulla, si è disintegrato, non è più una squadra . L'unico segnale ... Un quadro desolante per un gruppo cheaver smarrito anche la strada di casa. Mazzarri ...Cifra che il Napoli non può permettersi per un difensore e che aveva spinto il club a provare a inserire i cartellini di Ostigard e Zanoli.Intanto, a Napoli, Roberto Ferri scopre la destinazione del viaggio di padre e figlio. Mariella non sopporta Micaela che non sembra troppo presa da Samuel, pur avendo distrutto il rapporto con ...