Il Napoli in ritiro per uscire dalla crisi infinita Tutti in albergo fino alla gara di sabato con la Salernitana

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - Il Napoli è in ritiro in un albergo di Pozzuoli dove la squadra rimarrà fino a sabato prossimo quando, nel pomeriggio, è in programma al 'Maradona' la partita contro la Salernitana. A prendere la decisione è stato il presidente De Laurentiis a seguito della pesante sconfitta contro il Torino.