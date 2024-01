Il Napoli | anni e anni per costruire una squadra da scudetto e pochi giorni per distruggerla Libero

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ieri ilha subito una dura batosta perdendo in trasferta 3-0 contro il Torino. Laè in ritiro e silenzio stampa fino al match contro la Salernitana di sabato 13 gennaio.analizza la situazione degli azzurri, anche rispetto allo scorso anno: “Servonoperunadaper. Lo insegna il, o quel che ne resta: poco o nulla. La causa del crollo è la superficialità con cui è stato trattato il titolo, pensando che si fosse aperto un ciclo, quando in realtà si era chiuso quello iniziato con Sarri. Spalletti e Giuntoli lo hanno sublimato e ora è possibile quantificare il ...

. Omicidio o tragico evento naturale, sprint nelle indagini per cercare di risalire alle cause della morte di Alexandro Esposito (nel riquadro), il detenuto di 33morto pochi giorni fa .... Kelvin Egulbor, nigeriano di 25, è in carcere, a Poggioreale, dopo essere stato condannato a cinque, in primo grado, con l'accusa di estorsione. Da 20 mesi è in una cella con altri ...L’81esima edizione degli storici premi della stampa estera per i film e le serie tv di Hollywood, che va in scena dal 1961 al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California, sul red carpet di qu ...«Io, Noi... Raffaele Viviani» è il titolo del lavoro - scritto da Elisabetta Mercadante e Luca Napolano (che ne cura anche la regia) - che ripercorre il genio artistico e ...