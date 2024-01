Il misterioso meteorite che ha affascinato la scienza per due secoli

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Immagina di essere in una serena notte invernale, quando all'improvviso il cielo si squarcia con una enorme deflagrazione. È esattamente quello che è successo la sera del 15 gennaio 1824 a Renazzo, paese d'origine di Ferruccio Lamborghini. Quella notte, una misteriosacarbonacea cadde dal cielo, creando un evento di grande importanza storica e scientifica. Questo gennaio, per celebrare il bicentenario della caduta, il Comune di Cento ha deciso di festeggiare con una serie di iniziative il 13 e 14 gennaio. La rarità delladi Renazzo Ladi Renazzo non è unaqualunque. Fa parte del gruppo delle condriti carbonacee, rendendola una delle più rare e preziose dal punto di vista scientifico. Questaè stata datata a un'epoca antichissima, precedente la ...