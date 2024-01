Il mio maiale L' hanno detto davvero? Gelo siderale in studio a L' Eredità

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il nuovo corso di L'firmato Marco Liorni sembra conquistare i telespettatori del quiz del preserale di Rai 1, sigla storica tornata in onda prendendo il posto del caso televisivo degli ultimi sei mesi, Reazione a catena. Liorni confermato ed erede designato di Flavio Insinna (al posto di Pino Insegno): secondo alcuni telespettatori era meglio il predecessore, ma il conduttore conquista per la sua empatia i fan che seguono la trasmissione e commentano in tempo reale su X, l'ex Twitter ("Si è emozionato", "Ma quanto caspita è umano Liorni, vederlo commosso per il concorrente è una cosa straordinaria"). Per il resto, al di là del "caso spumante" ("Neanche un brindisi?", chiede esterrefatto qualcuno; "Le professoresse così inutili che ora non portano nemmeno lo spumante", ironizza un altro) tiene banco la vittoria entusiasmante di Daniele, capace di ...