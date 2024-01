Il Mattino distrugge De Laurentiis | “Gestione senza senso”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Critica severa su Dee il Napoli post-Torino da Ile risultati sotto esame. NAPOLI – Il quotidiano Ilnon ha usato mezzi termini nel descrivere laattuale del presidente Aurelio De, in seguito alla recente sconfitta del Napoli a Torino. Con un tono critico e diretto, il giornale mette in luce la sequenza di errori che hanno portato alla situazione attuale del club. Secondo Il, il cammino del Napoli, che solo l’anno scorso aveva dominato nello stesso stadio con un convincente 4-0, dimostrando la propria superiorità, è ora in crisi. La squadra, che ha perso solo Kim rispetto a quella formazione, non può più affidarsi a questa come scusante. Il giornale osserva che il problema sembra essere più fuori dal ...

