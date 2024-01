Il Guardian racconta il film horror di De Laurentiis | “The Mazzocchi’s nightmare”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “Pasquale Mazzocchi ha dedicato tutta la vita a costruire questo momento”. Illo chiama ““. Che è un titolo perfetto per il nuovodi De. Perfetto anche il teaser, con le vignette chevano il bambino Mazzocchi fuoriuscire dal corpo dell’adulto che corona il suo sogno napoletano di giocare per il Napoli. Alla fine arriva Freddy Krueger ed è profondo rosso. Nicky Bandini gli dedica la sua rubrica sulla Serie A.anche lei la storia strappalacrime dei sei fratelli nati a Barra e la strada che tortuosamente ha portato il difensore alla fine a tornare a casa. Anche se ricorda quanto possiamo essere scemi quando ci lasciamo andare ai sentimentalismi campanilistici: «passò addirittura per ...

"Cos'è Cambridge Analytica" mi chiese la giornalista del. "È lo strumento psicologico di ... Breaking Up the Boys' Club of Silicon Valley Una giovane donna americana, Emily Chang,...si chiede Robert Reich su The. Il costo politico è molto alto, per diversi aspetti e su diversi piani. Ma intanto, ... comestraordinariamente Philip Roth. Andare a intaccare questa ...L'attrice di Killers of the flower moon di Martin Scorsese ha ringraziato con un discorso in Blackfeet Language, la lingua dei piedi neri chiamata anche Siksiká ...Lo scrittore racconta «Le schegge»: «Un romanzo iperrealistico, pieno di descrizioni sessuali e politicamente scorretto, come èsempre stato».