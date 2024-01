Il governo non è riuscito a trovare una soluzione sull' ex Ilva

“Repubblica” ha montato un caso lanciando l’allarme libertà di stampa per una legge bavaglio bis di iniziativa FdI. Che non esiste . E ha raccontato ... (secoloditalia)

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Meloni sa che in un confronto con me non avrebbe vita facile con le fesserie che racconta. Metto in conto che Elly si ... (liberoquotidiano)

Il deputato meloniano cita il sociologo tedesco, e rinfranca l’idea di una comunità chiusa in lotta contro il male. Un’identità profonda in cui ... (huffingtonpost)

... nelle occasioni formali, la Légion d'honneur conferita dalfrancese. Appresa la notizia con un certo ritardo - si è spento giovedì nella casa di cura dove abitava dal 2020 -potevamo ...Gli ecobonus 2024 , ampiamente dibattuti e discussi nei media nelle settimane recenti,sono ancora operativi poiché ilha ancora approvato i decreti attuativi per renderli effettivi. ...Dopo il no incassato dalla multinazionale, il governo ha incaricato Invitalia di assumere le decisioni conseguenti, attraverso il proprio team legale. Ora l'ipotesi di un aumento della partecipazione ...Gli ecobonus 2024, anche per le auto usate, non sono ancora operativi poiché il governo non ha ancora approvato i decreti attuativi Il quadro dei contributi per comprare un'autovettura nel 2024 si sta ...