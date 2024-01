Il governo Meloni ha infatti inserito nella Legge di Bilancio quello che è subito stato ribattezzato Bonus animali d’affezione o Bonus animali domestici Ma questa misura non riguarda tutti i proprietari | né tutti gli animali | né tutte le spese sostenute per loro Ecco i requisiti necessari

Leggi su iodonna

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Cibo, giochini, snack, ma soprattutto cure sanitarie. Assicurare una buona qualità della vita al proprio quattrozampe ha un costo non indifferente. Secondo un’indagine di Federconsumatori per mantenere un cane nel 1° anno di vita servono mediamente dai 1.700€ ai 2.500€. Mentre per gli anni successivi dai 1.500 euro per un cane di taglia piccola ai 2.232,20 per un cane di taglia medio/grande. Per il gatto invece costi ammontano mediamente a 1.178,50€ per il primo anno di vita. E a 892,00 € per gli anni successivi. Va da sé che se consideriamo che un cane o un gatto vivono in media dai 12 e 15 anni i costi di mantenimento possono incidere di parecchio sulle proprie disponibilità economiche. Dopo anni di attesa arriverà finalmente nel 2024 un sostegno alle famiglie che sostengono questi costi. Ilha...