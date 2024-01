Il fenomeno FantaSanremo – Ascolta

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 gennaio 2024), il gioco basato sul Festival della canzone italiana che ha conosciuto una vera e propria esplosione nell’era Amadeus. Un successo che persino gli stessi ideatori faticano a spiegarsi, come racconta uno dei fondatori del gioco, Giacomo Piccinini. Regolamento, app, classifica: scopriamo insieme come partecipare al2024 e come funziona...