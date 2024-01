Il fatturato dell’industria tecnologica USA può crescere del 2 | 8% nel 2024

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – In previsione del CES, la Consumer Technology Association prevede che i ricavi al dettaglio per l’industriadei consumatori negli Stati Uniti cresceranno del 2,8% nel, raggiungendo i 512 miliardi di dollari (un aumento di 14 miliardi di dollari rispetto al 2023). “Nonostante l’inflazione nella maggior parte dei settori dell’economia statunitense, è degno di nota che prodotti tecnologici come TV, smartphone e hardware per videogiochi vengano acquistati a prezzi inferiori dai consumatori”, ha dichiarato Richard Kowalski, Sr. Director of Business Intelligence presso la CTA. ” La tecnologia per natura è deflazionaria, poiché l’innovazione conduce le industrie a trovare modi più nuovi ed efficienti per competere. Guardando al, mi aspetto che gli sviluppi nell’intelligenza ...