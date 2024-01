Il Decreto Sud ZES Unica | tutto quello che devi sapere

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Caserta. IlSud ZES, acronimo di “Zone Economiche Speciali – Zona Economica Speciale,” è una iniziativa del governo italiano che mira a creare aree speciali all’interno delle regioni del sud del paese a cui verrà riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive. Queste aree speciali sono progettate per attirare investimenti, promuovere l’industrializzazione e creare nuovi posti di lavoro e ricomprendono i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Le ZESsono pensate per essere un punto di incontro tra le esigenze delle imprese e le risorse locali. Queste zone offrono incentivi fiscali, agevolazioni per le imprese e ...