Il Conservatorio San Pietro a Majella celebra Saverio Mercadante

Una visita guidata con apertura straordinaria che ci condurrà all'interno dell'exdiPasquale Baylon, nel cuore di Trastevere, per scoprire i suoi interessanti sotterranei! Gli scavi archeologici hanno infatti rivelato un'occupazione della zona che si estende per ...... accessori, in via Quintino Sella; un punto di riferimento per studenti dele per gli ... I funerali saranno celebrati lunedì 8 gennaio alle 14.30 nella parrocchia diGiovanni a ...2023 da record per le Scuole Paganini: 1.600 allievi Nell’ultimo anno l’istituto di formazione ha continuato a crescere: oltre 70 corsi attivi, 150 eventi e 10.000 spettatori tra Legnano, Castellanza, ...Il concerto delle Voci Bianche del Teatro San Carlo è un evento di grande spessore artistico e musicale. Si terrà oggi pomeriggio ...