Il concerto dell’Epifania a Palazzo Paolo V

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGrande affluenza per il tradizionale-epifania del 6 gennaio organizzato dal Circolo Manfredi a Benevento, presso il suggestivoV. Protagonista della serata il “Quartetto Mitja”, composto da Giorgiana Strazzullo al primo violino, Lorenza Maio al secondo violino, Carmine Caniani alla viola e Veronica Fabbri Valenzuela al violoncello, che hanno regalato al pubblico un viaggio emozionante attraverso diverse epoche musicali, a cominciare dalla vibrante “Ciaccona” di Falconieri fino all’espressivo “Adagio e Fuga K546 in do minore” e il vivace “Quartetto n.1 K80 in sol maggiore” di Mozart. Il programma ha poi toccato le composizioni di Gaetano Donizetti, con il primo movimento del “Quartetto n. 1” e il secondo movimento del “Quartetto n. 2”, raggiungendo l’apice con il “Quartetto Americano” in ...