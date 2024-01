Il complicato anno elettorale in Germania

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La lista delle elezioni che avrluogo nell’appena iniziato 2024 è lunga. In nessuna di queste il corposarà così ampio come nelle elezioni politiche in India della prossima primavera, nessuna unirà così tanti paesi come le elezioni europee del 6-9 giugno, mentre nessuna attirerà più attenzione mediatica nazionale ed internazionale delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti il prossimo 5 novembre. Alcune di queste tante elezioni non destano grosse preoccupazioni, altre perlopiù a seconda dell’esito. Come, ad esempio, in caso di una vittoria di Donald Trump o, ci si perdoni il salto, della destra etno-nazionalista di AfD nelle elezioni dei Länder Sassonia, Turingia e Brandeburgo previste per settembre 2024. Quello del successo di AfD è un tema tutt’altro che nuovo. Proprio diec’anni fa, nelle elezioni in Sassonia del 2014, al partito – ...