Il coltellino svizzero della medicina | il nuovo gadget Withings include anche uno stetoscopio digitale

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Si chiama BeamO e può rilevare molti parametri vitali, come temperatura, ossigenazione del sangue emonitorare lo stato dei polmoni (con un consulto medico)....

A seguito della perquisizione del giovane, i militari avrebbero rinvenuto e sequestrato un bisturi, un coltellino con lama da 6 centimetri, 7 proiettili calibro 8 a salve inesplosi, 0,71 grammi di sostanza stupefacente. I militari dell'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Porto Torres hanno deferito in stato di libertà un 26enne sassarese in quanto gravemente indiziato di aver causato esplosioni pericolose, porto abusivo di armi e possesso di chiave di un'auto rubata.