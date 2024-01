Il centrodestra vola | Pd e M5S perdono voti | il sondaggio del 2024 che gela la sinistra

Sono di vario genere ed entità e, soprattutto, non sono pochi gli emendamenti su cui, ieri sera, si sono accordati i tre relatori di maggioranza al ... (open.online)

Il pensieroalle candidature per le regionali. Gli scambi di convenevoli, a mezzo stampa, tra ... ha ribadito dal territorio ilsardo. Bye bye Solinas, quindi. La questione è stata ......indispensabile al Pd per la formazione di una coalizione alternativa a quella del. ... Sondaggi politici, Forza Italia supera Salvini: male Meloni, Renzi e M5s,il Pd"Sulla scelta del candidato alla guida della Sardegna l'ultima parola spetta al tavolo nazionale e sono certo che saranno prese decisioni sagge, nell'interesse della nostra isola". (ANSA) ...Sono ore di grande fermento per il centrodestra irpino. Il 2024 è iniziato con il nodo intorno alla figura del candidato sindaco della città di Avellino. Una decisione nel ...