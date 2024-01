Il caso Moro Report vada avanti | ma non definisca rivelazioni cose arcinote

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Va benissimo che riporti a memoria che tanteraccontate non quadrano. E però racconta fatti e ricostruzioni che chiunque voglia può trovare in atti parlamentari, archivi di giornali, biblioteche, perfino negli archivi delle trasmissioni Rai.

Una ragazza sotto i 16 anni ha assistito allo stupro del suo avatar mentre indossava un visore per la realtà virtuale . Non è ancora chiaro su quale ... (247.libero)

E' vero che ci fu una telefonata rimasta segreta alle 9,30 del 9 maggio 1978, il giorno in cui il corpo di Aldofu fatto ritrovare dalle Br in via Caetani "Premesso che sono fatti avvenuti 46 ...Signorile, fa notare Zanda, aveva già rivelato la circostanza alla commissione parlamentare d'inchiesta sulpresieduta da Giuseppe Fioroni. Zanda ricorda che seppe del ritrovamento della ...Inizia a muoversi qualcosa per le cessioni di Gianluca Frabotta e Gennaro Acampora: sui due giocatori, infatti, c'è l'interesse concreto del Cosenza. I contatti ...Hanno raccontato fatti e ricostruzioni che chiunque vogliano può trovare in atti parlamentari, archivi di giornali, biblioteche, perfino negli archivi delle ...