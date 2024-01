Il cardinale Sarah fedelissimo di Ratzinger contro la benedizione delle coppie gay | “Opera del diavolo”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “Devo ringraziare le conferenze episcopali che hanno già fatto quest’di verità, in particolare quelle del Camerun, del Ciad, della Nigeria, di cui condivido e faccio mie le decisioni e la ferma opposizione alla dichiarazione fiducia supplicans”. Anche ilafricano Robert, con un post su X si schieral’introduzione dellagay. L’ex prefetto della Congregazione del Culto divino, molto vicino a Papa Benedetto XVI ha affidato le sue considerazioniFiducia Supplicans al blog Settimo Cielo. Ilattribuisce al “”, “la confusione, la mancanza di chiarezza e di verità e la divisione” che “hanno turbato e oscurato la festa di ...

Negli anni, ilamericano è diventato un punto di riferimento per il mondo cattolico che ... A questi ultimi, firmati anche dai cardinali Walter Brandmüller, Robert, Joseph Zen Ze - kiun, ......esplicito che è risuonato in qualche misura come una risposta alla lettera che gli ha inviato... Al suo fianco ilJames Harvey, arciprete della Basilica di San Paolo fuori le Mura, e il ...Un anno senza Benedetto XVI: ne è passata di acqua sotto i ponti e il primo Papa emerito è stato spesso strumentalizzato dai suoi più stretti sostenitori ...Questa mattina l'udienza del Papa al promotore dei Dubia che nel frattempo è stato privato di casa e stipendio ...