Il calciatore di A di dicembre 2023 | Joshua Zirkzee

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Per la secondo volta di filasi aggiudica il premio di miglior giocatore del mese della Serie A. L’olandese è ormai considerato in maniera unanime una delle principali attrazioni del nostro campionato enon ha fatto che acuire quest’impressione. Il Bologna ha vinto tre delle cinque partite disputate e la sconfitta con l’Udinese è solo la seconda di questa prima parte di stagione. L’ex attaccante del Bayern Monaco ha avuto un ruolo decisivo in tutte le vittorie della sua squadra. Oltre al classico repertorio di movimenti incontro, gioco a parete, colpi di tacco e virtuosismi vari, ha anche firmato una doppietta in casa della Salernitana. Se siamo abituati a pensare come acome a un giocatore associativo, che pensa innanzitutto alla manovra e solo in seconda battuta alla finalizzazione, ...