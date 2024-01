Il calciatore della Turris | «Ho rischiato l’infarto vedendo che l’arbitro non concedeva il gol»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Francesco De Felice ha segnato il gol del 2-1contro il Benevento ieri sera. Oggi il Corriere del Mezzogiorno lo intervista. De Felice è il protagonista di un episodio piuttosto curioso. Il suo gol da centrocampo non è stato visto né dal, né dall’assistente di linea. Entrambi ingannati da una improvvisa illusione ottica, non hanno visto la palla in rete. Secondo loro la sfera aveva colpito la traversa e invece aveva colpito il sostegno posto alla base dei pali ed è poi rientrata in campo. Il gol è poi stato convalidato grazie al quarto uomo. Le parole di De Felice che spiega quanto successo: «È un colpo che provo sempre. E per la prima volta in 27 anni mi è andato bene, anche se hochenon ...